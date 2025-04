Horeca Den Haag vertrouwt op belofte bereikbaarheid tijdens top

„De gemeente heeft tegen ondernemers gezegd: we gaan er alles aan doen om de bedrijven bereikbaar te houden”, zegt Ravoo. Dit heeft de gemeente volgens hem gezegd op een eerdere bijeenkomst. „Dat vind ik een goede belofte.”

Volgens KHN Den Haag is de top een kans voor hotels, restaurants en cafés in de omgeving. „Alle hotels zijn goed gevuld”, aldus Ravoo, die zelf ook bij een hotel in de stad werkt. Hij verwacht dat de Haagse horeca rond de top eind juni goede zaken zal doen door de „aanhang” van de hoogwaardigheidsbekleders die naar de stad komen. „Zij moeten zelf de stad in om te gaan eten. Dus dat is juist een groot voordeel.”