NAVO-top heeft ook veel impact op bewoners Haarlemmermeer

Zo moeten inwoners er rekening mee houden dat het verkeer regelmatig wordt tegengehouden en zijn er omleidingen. „Mensen die willen verhuizen of andere grote klussen willen doen, moeten goed nadenken hoe ze dat gaan organiseren.” De gemeente plaatst donderdagmiddag een bericht op de website met alle verkeersmaatregelen in Haarlemmermeer.

De Rijksoverheid geeft het advies de Randstad in de dagen rondom de top in Den Haag zoveel mogelijk te mijden en thuis te werken. Dat laatste is niet voor iedereen mogelijk, erkent de woordvoerster. „Maar hoe meer hoe beter.”