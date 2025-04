Tienduizenden meldingen op meldpunt variabele energiecontracten

Bij een meldpunt van de Consumentenbond om de financiële schade van variabele energiecontracten in kaart te brengen zijn in minder dan twee dagen bijna 75.000 meldingen binnengekomen. „Het is een van de hardst lopende meldpunten ooit. Het einde is nog niet in zicht, het blijft oplopen”, zegt een woordvoerster.