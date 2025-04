PostNL verwacht weinig problemen met bezorging rond NAVO-top

De veiligheids- en verkeersmaatregelen rond de NAVO-top in juni in Den Haag leiden naar verwachting niet tot grote problemen bij het werk van PostNL. Het postbedrijf gaat er niet van uit dat de situatie in de hofstad „direct impact zal hebben” op de eigen operatie, de bezorging van post of pakketten door PostNL, zegt een woordvoerder.