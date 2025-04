Kees van Ekris nieuwe scriba Protestantse Kerk in Nederland

Van Ekris is volgens de PKN „een bekend gezicht in christelijk Nederland”. Zo was hij van 2023 tot 2024 Theoloog des Vaderlands. Hij heeft meerdere boeken geschreven en werkt mee aan de dagelijkse bijbelpodcast Eerst Dit van de EO. Momenteel werkt Van Ekris onder meer bij bijbelschool De Wittenberg in Zeist en doceert hij homiletiek (predikkunde) aan de Evangelische Theologische Faculteit in Leuven. Tussen 2008 en 2019 was hij gemeentepredikant in Zeist en Breukelen. Daarvoor werkte hij vier jaar in Indonesië als zendingspredikant.