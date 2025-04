Hogeschool Inholland bereidt zich voor op NAVO-top

De rijksoverheid roept op de Randstad in de dagen rond de top in het World Forum in Den Haag indien mogelijk te mijden. Sommige wegen afgesloten en is er kans op ernstige verkeershinder.

Inholland heeft diverse locaties in onder meer Den Haag, Amsterdam en Rotterdam. De woordvoerder verwacht op een later moment meer te kunnen zeggen over wat de maatregelen rond de NAVO-top concreet betekenen voor studenten, medewerkers en docenten.