BBB noemt Extinction Rebellion een terroristische organisatie

XR had in een brief aan 29 gemeenten aangekondigd om komende zaterdag boterzuur te verspreiden in winkels met fast fashion. Toen dat een grap bleek, zei de protestgroep alleen van plan te zijn om misschien naar Rotterdam te gaan met boterzuur. Dat is een stinkende stof die onder andere hoofdpijn en misselijkheid kan veroorzaken. Maar XR weet niet zeker of activisten dat ook daadwerkelijk gaan doen.

Wijen-Nass ziet „steeds zichtbaarder” parallellen met de linkse actiegroep RaRa, die in de jaren tachtig en negentig bomaanslagen pleegde. De PVV vindt XR al langer een terroristische organisatie.

De twee coalitiepartijen hebben hier los van elkaar Kamervragen over gesteld. „Verbied dit soort bijeenkomsten en pak ze keihard aan als ze het toch in hun hoofd halen!”, vindt Emiel van Dijk van de PVV.

Ingrid Michon (VVD) spreekt op X van een „zieke actie” van XR. „Wanneer pakken we deze club kleuters nu eens aan?”, schrijft ze.

Afgelopen zaterdag reed bij een actie van XR in Den Haag een bestelbusje door een menigte demonstranten. De protestgroep verwees daarop naar uitspraken van Henriët van den Berg. Dit VVD-raadslid in Haarlemmermeer vindt dat sommige acties van XR „tegen terroristische acties aanzitten”. Volgens de protestgroep denken sommigen door dit soort uitspraken „dat ze dit soort acties mogen uithalen”.