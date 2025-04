NS: extra treinen rond NAVO-top vooralsnog niet nodig

De rijksoverheid roept mensen op van maandag 23 tot en met donderdag 26 juni de Randstad te mijden. Rond de topontmoeting in Den Haag worden zoveel verkeersmaatregelen genomen dat er kans is op „ernstige hinder”. Zo worden er geregeld (snel)wegen afgezet.

De NS-woordvoerder denkt dat er in de treinen genoeg ruimte zal zijn voor extra passagiers die hun auto die week laten staan. „Over de hele dag gemeten zit maar een derde van de treinen vol, twee derde is dus beschikbaar. En als Haagse ambtenaren besluiten die dagen thuis te werken, zoals de overheid aanbeveelt, scheelt dat ook weer capaciteit in de trein.”

De bereikbaarheid van Schiphol via het spoor komt niet in gevaar, verwacht de woordvoerder. Hij wijst ook op de hoge frequentie van treinen op de trajecten in de Randstad: „Tussen Rotterdam en Den Haag rijdt er bijvoorbeeld elke tien minuten een trein.”

Extra materieel is dus niet nodig, is de inschatting van dit moment, maar „als de nood aan de man komt, dan kan er heel veel”, zegt hij.