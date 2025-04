Synode Protestantse Kerk benoemt dr. Kees van Ekris als scriba

Dat werd donderdagmiddag bekendgemaakt op de generale synode van de PKN in Lunteren, die donderdag en vrijdag vergadert. De verkiezing van scriba had achter gesloten deuren plaats.

Dr. Van Ekris was in 2023-2024 Theoloog des Vaderlands. Ook heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan die breed de aandacht trokken, waaronder ”Dialoog, dans en duel. Preken voor tijdgenoten”.

De theoloog, die lid is van de Gereformeerde Bond in de PKN, werkt sinds 2019 bij de missionaire organisatie IZB. Van 2002 tot 2006 was hij docent en toeruster in Indonesië, daarna stond hij als gemeentepredikant in Breukelen en Zeist. Hij promoveerde in 2018 op profetische elementen in de prediking. Dr. Van Ekris woont met zijn gezin in leefgemeenschap De Wittenberg in Zeist.

Publieke theologie

Van de nieuwe scriba, die voor vijf jaar wordt benoemd, wordt onder meer verwacht dat hij vraagstukken die in kerk en samenleving aan de orde zijn, doordenkt. Als voormalig Theoloog des Vaderlands hield dr. Van Ekris zich daar al nadrukkelijk mee bezig. „Mijn functie heeft te maken met publieke theologie. Ik wil plekken opzoeken die typerend zijn voor onze cultuur”, zei hij daarover eerder in het Reformatorisch Dagblad.

De generale synode van de PKN in Lunteren. beeld RD

Bij de bezoeken die hij aflegde, in onder meer de wereld van de geestelijke gezondheidszorg, sport en politiek, zei hij „veel baat” te hebben bij de gereformeerde theologie. „Die helpt me om scherp te kijken, bijvoorbeeld als het gaat om de machten die ik in onze cultuur waarneem.”

De nieuwe scriba moet onder meer actief zoeken naar mogelijkheden om deel te nemen aan het publieke debat en kerken oproepen tot het verstaan van hun missionaire roeping, vermeldt de vorig jaar opgestelde taakomschrijving. Hij vertegenwoordigt de Protestantse Kerk in het publieke domein en in oecumenische verbanden.

Dr. De Reuver neemt deze zomer na negen jaar afscheid als scriba. Hij was de derde scriba sinds het ontstaan van de PKN in 2004, na achtereenvolgens dr. B. Plaisier en dr. A.J. Plaisier. Preses van de synode is sinds vorig jaar ds. T. (Trijnie) Bouw uit Zaltbommel.