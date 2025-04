Verschillende wegen rond NAVO-top helemaal afgesloten

De A5 tussen de knooppunten Raasdorp (A9) en De Hoek (A4) is van zondag 22 juni 17.00 uur tot vrijdag 27 juni 05.00 uur in beide richtingen dicht, zegt Rijkswaterstaat. De A44 tussen knooppunt Burgerveen en Wassenaar is in de richting van Den Haag in deze periode ook afgesloten.

Ook de N44 tussen Wassenaar en de aansluiting met de N14 is in beide richtingen afgesloten. Dat geldt ook voor de N440, de weg richting het World Forum, waar de top wordt gehouden. Op de A4 tussen de knooppunten Badhoevedorp en Burgerveen zijn in de richting van Den Haag minder rijstroken beschikbaar. Ook zijn diverse op- en afritten dicht.

Extra verkeersmaatregelen gelden op woensdag 25 juni, omdat de conferentie op die dag wordt afgesloten. Vanaf de loop van de middag tot aan het einde van de dag zijn de N434 en de A44 in beide richtingen dicht.