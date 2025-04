EU zet tegenmaatregelen VS op pauze voor 90 dagen

De importtarieven die de EU woensdag aankondigde waren een reactie op Amerikaanse heffingen op staal en aluminium, die nog steeds van kracht zijn. Ook de Amerikaanse heffingen op auto’s en auto-onderdelen gelden nog steeds.

„We willen onderhandelingen een kans geven”, zegt Von der Leyen. Alle EU-tegenmaatregelen zijn voor negentig dagen opgeschort, ook de mogelijke tegenmaatregelen op de heffingen voor auto’s en algemene tarieven. Daar zou begin volgende week oorspronkelijk meer duidelijk over worden.

Als de onderhandelingen niet naar tevredenheid verlopen, worden de tegenmaatregelen alsnog van kracht, stelt de Commissievoorzitter. „De voorbereidingen voor verdere tegenmaatregelen gaan door.” Daarbij liggen „alle opties op tafel”.

Er is contact tussen de EU en VS, maar officiële bezoeken zijn nog niet gepland, laat een woordvoerder van de Commissie weten in een persconferentie.

De Commissie wil de negentig dagen gebruiken om „kalm te blijven, te reflecteren, te praten met lidstaten en met de industrie”. Of de pauze ook negentig dagen van kracht blijft hangt ook af van wat de Amerikanen doen. „We bekijken het uur per uur en dag per dag”, aldus de woordvoerder.