Zeeuws project natuurherstel ook gericht op goede toekomst boeren

De provincie investeert 1,8 miljoen euro in het vierjarig onderzoek dat wordt uitgevoerd in het westelijk deel van Schouwen-Duiveland. De deelnemende boeren passen onder meer hun manier van bemesten of bewerking van het land aan. Het is de bedoeling om de kennis die wordt opgedaan ook voor andere projecten te gebruiken. „Als we natuur willen herstellen, moeten we dat samen doen. Boeren spelen daarin een sleutelrol. Met dit onderzoek zoeken we samen naar haalbare oplossingen”, zegt gedeputeerde Wilfried Nielen (natuur, BBB).