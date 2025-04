Limburg houdt ondanks slechte cijfers vertrouwen in vliegveld MAA

Het provinciebestuur denkt vooralsnog niet aan ingrijpen, staat in een rapportage. Limburg trok in 2022 tientallen miljoenen euro’s uit om MAA overeind te houden. Dat besluit was mede gebaseerd op het businessplan waarin de groeimogelijkheden van het vliegveld voor de komende jaren waren berekend. In de praktijk lijken die doelen echter moeilijk haalbaar.

Zo is het doel om volgend jaar 470.000 passagiers te vervoeren en 170.000 ton aan vrachtverkeer af te handelen. In 2024 kreeg MAA echter 228.000 passagiers en verwerkte het 38.000 ton vracht. Dat zou betekenen dat het vliegveld dit jaar bijna vier keer zo veel vracht en ruim twee keer zo veel passagiers zou moeten afhandelen. In 2030 zou het om 640.000 passagiers en 200.000 ton gaan.

Limburg vindt het te vroeg om te stellen dat de doelen voor de luchthaven uit zicht raken. Vanaf 2027 worden zwarte cijfers en meer investeringen verwacht „om de beoogde transitie naar een toekomstbestendige en duurzame luchthaven te maken”. De provincie bezit 60 procent van de aandelen van MAA, de Schiphol Group de overige 40 procent.

De nieuwe directeur van het vliegveld, Joost Meijs, wil verder inzetten op vrachtverkeer en het moderniseren van de vrachtafhandeling om te kunnen concurreren. Volgens MAA zijn daar investeringen voor nodig, maar de Limburgse politiek lijkt niet van plan snel geld uit te trekken als de luchthaven daarom zou vragen. Meijs zei eerder de doelen voor 2030 haalbaar te vinden.

Limburg sprak onlangs af nauwer met Defensie te gaan samenwerken. De provincie kijkt daarin ook naar het „uitdiepen van de kansen op Maastricht Aachen Airport voor de Nederlandse krijgsmacht”, staat in de vorige week gepresenteerde Limburg Defensie Agenda. „Met name gericht op transport, onderhoud en opleiding.”