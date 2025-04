Rijksoverheid roept mensen op Randstad te mijden rond NAVO-top

De Rijksoverheid roept mensen op om van maandag 23 tot en met donderdag 26 juni de Randstad te mijden als dat mogelijk is. Dat heeft te maken met de veiligheids- en verkeersmaatregelen die worden genomen rond de NAVO-top, die in het World Forum in Den Haag is. Om de tientallen wereldleiders en duizenden delegatieleden veilig naar Den Haag te krijgen, worden wegen afgezet en is er kans op „ernstige hinder”, waarschuwt de overheid.