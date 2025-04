Elon Musk 36 miljard dollar rijker na koerssprong Tesla woensdag

Elon Musk werd woensdag in één klap bijna 36 miljard dollar rijker door de enorme koerssprong van het aandeel Tesla op de beurzen in New York. Ook andere miljardairs zagen hun vermogen flink toenemen door de sterke koersstijgingen op beurzen wereldwijd nadat president Donald Trump de invoering van veel importheffingen tijdelijk had opgeschort. Daarmee werd een deel van de eerdere megaverliezen voor die miljardairs door de handelsoorlog van Trump weer goedgemaakt.