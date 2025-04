Hoop houden in duisternis 

Stormen, droogte, honger, ziekte – in Malawi kwamen deze rampen de afgelopen jaren regelmatig voor. De inwoners reageren er doorgaans laconiek op en hopen steeds weer op betere tijden. Op een rijkere oogst. Op een jaar met voldoende eten. Vanaf dit moment, nu de eerste maïskolven rijp zijn (zie foto), moet de honger een stap terug doen. Het (paas)licht is sterker dan de duisternis. Dat geeft echte hoop.

Oogstklaar

Ook de akkers van de deelnemers aan Food For LiFe raken langzaam maar zeker oogstklaar. In het zuiden hebben sommige boeren hun maïsstengels al gekapt. Collega’s in het noorden moeten nog even geduld oefenen. Sommigen bewaken hun akkers dag en nacht, bang dat hun oogst wordt gestolen. Dieven die worden gepakt, belanden onherroepelijk in de gevangenis. Drie dagen. Soms gebeurt het dat de vrijgelatene na die periode wordt opgewacht door een meute woedende mensen. Ze vangen de schuldige en verbranden hem in een stapel autobanden. Echt waar! Als je in Malawi steelt, met name voedsel, dan ben je je leven niet zeker. Je rooft in zekere zin het leven van een ander en moet daarvoor boeten met je eigen leven.

Deze week las ik in mijn Bijbel Galaten 6: ”Doch laat ons, goed doende, niet vertragen; want te zijner tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.” Het trof me. Huisgenoten van het geloof in Malawi lijden honger, terwijl christenen in het rijke westen vaak overvloed hebben.

Dictator

De situatie blijft lastig voorstelbaar vanuit een luie leunstoel in een doorzonwoning. En ook voor bezoekers van onze showroom met woon- en kantoormeubilair, waarvan de winst voor 100 procent naar Food For LiFe gaat. Vaak reageren die op mijn verhalen met de woorden: „Maar ze hebben toch wel...?” Nee, veel Malawiërs hebben helemaal niets. „Maar hoe kan dat dan?” is de vervolgvraag. De oorzaken liggen met name in het verleden. Inwoners van Malawi moesten precies doen wat hun dictator zei. Eigen initiatief werd onmiddellijk gestraft. Doodgeslagen. Letterlijk.

Vanaf 1964, toen er vrije verkiezingen plaatsvonden, is de situatie verbeterd. Vooral de eerste president heeft veel goeds voor het land gedaan, maar sommige opvolgers waren minder progressief. Gelukkig zien Dity en ik tijdens onze werkbezoeken dat Malawiërs hun angst om zelf initiatief te nemen stapje voor stapje te boven komen. Laten wij hen blijven helpen en blijven bidden dat de Heere hen zegent door onze gebeden en gaven. Laten we onze huisgenoten blijvend ondersteunen. Wat een vreugde zal dat geven. Wat een vreugde zal er dan zijn.