Faber steekt 1 miljoen in project tegen mensensmokkel in Afrika

Het tweejarige project wordt uitgevoerd door het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) en de Egyptische organisatie CCCPA. Deze laatste organisatie is opgericht door het Egyptische ministerie van Buitenlandse Zaken en houdt zich naar eigen zeggen onder meer bezig met conflictbestrijding.

Het project moet smokkelnetwerken en -routes in de regio in kaart brengen. Daarnaast ondersteunt het regeringen in Noord-Afrika bij het bestrijden en voorkomen van migratie zonder geldige documenten, mensenhandel en de hiermee gepaard gaande georganiseerde misdaad.

Nederland en Egypte werken sinds 2021 samen om irreguliere migratie tegen te gaan. Hierover sprak Faber tijdens haar bezoek met de Egyptische minister van Buitenlandse Zaken.

Samenwerking met Egypte is „erg belangrijk” om het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt omlaag te brengen, licht Faber toe. Daarom vindt ze haar financiële bijdrage „volkomen gerechtvaardigd”.

Tijdens haar bezoek woonde Faber ook een ministeriële conferentie bij in de Egyptische hoofdstad Caïro. Daar sprak ze over mensensmokkel in de Hoorn van Afrika. Ze ontmoette bewindspersonen van Tunesië en Somalië. Ook sprak ze met Magnus Brunner, de Eurocommissaris van Migratie.