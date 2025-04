China staat open voor dialoog met VS, maar wijst ‘chantage’ af

Als de VS vasthouden aan hun eigen koers, zal China dit „tot het einde toe uitvechten”, aldus de zegsman. De Amerikaanse president Donald Trump besloot om de invoering van bepaalde importheffingen met negentig dagen uit te stellen voor vrijwel alle landen die te maken hadden met extra heffingen. Alleen voor China geldt de opschorting van de importheffingen niet. De Chinezen kwamen met tegenmaatregelen en krijgen nu te maken met een Amerikaans importtarief van 125 procent.

China stelt dat dit de wereldwijde economische stabiliteit „ernstig zou aantasten”. Ook dringt Beijing er bij de VS op aan om in een eventuele deal „halverwege” af te spreken, te midden van de oplopende handelsoorlog tussen de twee grootste economieën ter wereld.

Volgens de woordvoerder zit China niet te wachten op een conflict, maar zal het land niet terugschrikken als de VS hun tariefdreigingen voortzetten. „China zal niet passief toekijken, terwijl de legitieme rechten en belangen van het Chinese volk worden ontnomen. De zaak van de VS krijgt geen steun van het volk en zal eindigen in falen.”