AEX-index schiet 7 procent omhoog na uitstel heffingen Trump

Dat voedde de hoop dat de Verenigde Staten toch bereid zijn om met landen te onderhandelen over een handelsakkoord. Alleen voor China geldt de opschorting van de importheffingen niet. Dat land kwam met tegenmaatregelen en krijgt nu te maken met een Amerikaans importtarief van 125 procent.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde in de ochtendhandel 6,9 procent hoger op 851,59 punten. De AEX zakte een dag eerder nog ruim 3 procent. Ook de andere Europese markten verloren woensdag nog rond de 3 procent, nadat de Amerikaanse importheffingen voor bijna alle handelspartners waren ingegaan. Door het uitstel van de heffingen, dat Trump woensdagochtend bekendmaakte, stegen de beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs nu tot ruim 7 procent.

De beurzen wisten daarmee een deel van de forse koersverliezen in de afgelopen week weer goed te maken. Die volgden op de aankondiging van de hoger dan verwachte importheffingen van Trump vorige week woensdag. De AEX zag daardoor in een week tijd bijna 12 procent aan waarde verdampen. Dat verlies is nu met ruim de helft teruggedrongen.

De voorzitter van de Europese Commissie verwelkomde de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump om de wederkerige heffingen te pauzeren. „Dit is een belangrijke stap richting het stabiliseren van de wereldeconomie”, aldus Ursula von der Leyen in een bericht op X.

„Duidelijke en voorspelbare omstandigheden zijn essentieel voor het functioneren van handel en toeleveringsketens”, verklaarde ze. Ze voegde daaraan toe dat de tarieven belastingen zijn die alleen bedrijven en consumenten schaden. Von der Leyen zei zich daarom altijd sterk te hebben gemaakt voor een zogenoemde ‘zero-for-zero’-overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, waarbij wederzijdse importheffingen mogelijk zouden worden opgeheven.