‘Geheime’ detentieomstandigheden Weski aan bod in regiezitting

Weski wordt verdacht van deelname aan de criminele drugs- en witwasorganisatie van haar voormalige cliënt en Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Ze werd 21 april 2023 opgepakt - ze was toen nog Taghi’s advocaat - en zat 41 dagen vast. Ze schreef in haar boek ‘Het geluid van de stilte’, ook over de geheime plek waar ze tussen 24 april en 2 mei vastzat. Ze omschreef dat alsof ze „levend begraven” was, „in een ondergrondse cel”.

De inspectie liet weten dat Weski op „een niet erkende en gecontroleerde plaats” zat. Maar, aldus de inspectie, er is „aandacht besteed aan het welzijn en de veiligheid” van Weski tijdens haar gevangenschap.

Tijdens de vorige, eveneens voorbereidende zitting werd duidelijk dat Weski en Faissal T., de 24-jarige zoon van Ridouan Taghi, ruim 8000 cryptoberichten met elkaar hadden gedeeld. Hier zaten ook berichten bij die heimelijk tussen vader en zoon - via Weski - zijn gewisseld. Het is nog onduidelijk wanneer de zaak tegen Weski inhoudelijk behandeld kan worden.