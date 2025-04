Angstige migranten in VS sturen meer geld naar thuisland

Volgens economen weerspiegelt de trend hun angst voor deportatie door de regering van president Donald Trump. Trump beloofde aan het begin van zijn tweede ambtstermijn de grootste golf migrantendeportaties in de Amerikaanse geschiedenis uit te voeren.

In Guatemala ging het om een stijging van 20,5 procent, in Honduras zelfs 24 procent. De centrale banken van El Salvador en Nicaragua beschikken nog niet over volledige gegevens voor het eerste kwartaal, maar rapporteren vergelijkbare trends.

Bijna een kwart van het bruto nationaal product van Guatemala, Honduras, El Salvador en Nicaragua bestaat uit geld dat in de VS gevestigde migranten naar familieleden in hun thuisland sturen.