Trump wil met decreet scheepsbouw VS nieuw leven inblazen

Het decreet voorziet onder meer in het heffen van Amerikaanse havengelden op elk schip dat deel uitmaakt van een vloot met schepen die in China zijn gebouwd of onder Chinese vlag varen. Bondgenoten zullen worden aangespoord om hetzelfde te doen.

Volgens het Center for Strategic and International Studies zijn Chinese scheepsbouwers goed voor meer dan 50 procent van ’s werelds vrachtcapaciteit van koopvaardijschepen die jaarlijks wordt geproduceerd. In 1999 was dit slechts 5 procent.

De Amerikaanse scheepsbouw bereikte een hoogtepunt in de jaren zeventig en is nu goed voor een fractie van de wereldproductie.