Hegseth oppert Amerikaanse militairen te stationeren in Panama

Hegseth zei tijdens een bezoek aan het land dat de voormalige Amerikaanse bases in Panama weer in gebruik genomen zouden kunnen worden. Hij sprak van eventuele gezamenlijke oefeningen, maar leek ook te zinspelen op een structurele aanwezigheid van Amerikaanse militairen.

„Panama heeft bij monde van president Mulino duidelijk gemaakt dat we militaire bases of defensielocaties niet kunnen accepteren”, zei de Panamese minister van Publieke Veiligheid Frank Abrego.

Hegseth en president José Raúl Mulino hadden dinsdag een ontmoeting in Panama. Daarbij was ook het hoofd aanwezig van de organisatie die verantwoordelijk is voor het Panamakanaal.