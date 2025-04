Uitslag stemming SPD-leden over coalitieakkoord 30 april verwacht

De SPD wil samen met de christendemocratische CDU/CSU een nieuwe regering vormen. De SPD verloor bij de afgelopen verkiezingen flink, CDU/CSU werd de grootste.

Voorafgaand aan de ledenraadpleging van de SPD zal op 14 april nog een dialoogconferentie in Hannover plaatsvinden. Op 26 april volgt een tweede centrale bijeenkomst in Baunatal. Secretaris-generaal Matthias Miersch van de SPD heeft de leden opgeroepen voor het akkoord te stemmen en ook leider Lars Klingbeil is optimistisch over de uitslag.

Bij de CDU en CSU wordt in kleiner verband over het coalitieakkoord gestemd.