Euforie op Wall Street nu Trump heffingen sommige landen pauzeert

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag flink hoger geëindigd. Beleggers reageerden uitzinnig op de aankondiging van de Amerikaanse president Donald Trump dat hij de invoering van bepaalde importheffingen tijdelijk opschort. Dat lijkt te duiden op enige verlichting op de financiële markten, waar door de heffingen de afgelopen tijd voor honderden miljarden aan beurswaarde is verdampt.