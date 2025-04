Bitcoin en andere crypto’s fors omhoog na verrassende stap Trump

’s Werelds grootste digitale valuta ging woensdagavond (Nederlandse tijd) omhoog naar bijna 83.000 dollar, goed voor een stijging van meer dan 7 procent. Eerder op de dag stond de bitcoin nog op verlies. De munten xrp en solana stegen elk meer dan 11 procent. Ook ether, de op een na grootste cryptomunt, liet een duidelijke waardestijging zien.

Analisten denken dat de stap van Trump wijst op een voorlopige adempauze in de handelsstrijd. Door die strijd ging wereldwijd de voorbije periode nog voor duizenden miljarden dollars aan beurswaarde in rook op. Wereldwijd hebben Trumps acties van de laatste dagen de angst voor een economische recessie en mogelijk zelfs een nieuwe financiële crisis aangewakkerd.

„Bizar!”, zei Zaheer Ebtikar, oprichter van cryptofonds Split Capital. „De afgelopen twee weken was de regering elke dag vastberaden over de tarieven. Maar nu de president zo snel van standpunt verandert over de tarieven, laat dat zien dat er zeker flexibiliteit is. De markt zal zich aanpassen aan de nieuwe situatie.”

De bitcoin was de afgelopen tijd zo’n 30 procent in waarde gedaald. Op 20 januari, de dag van Trumps inauguratie, bereikte de munt nog een record van meer dan 109.000 dollar. Dat record was vooral te danken aan de verwachting dat Trump de regelgeving rond crypto’s zou gaan versoepelen.