VS verlagen invoerheffingen voor meeste landen tot 10 procent

President Donald Trump maakte zijn plannen bekend op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social. Hij stelt dat ruim 75 landen contact hebben opgenomen met de VS om te onderhandelen. Die landen hebben volgens hem „op mijn nadrukkelijke aanraden” geen tegenmaatregelen aangekondigd. Daarom wil hij negentig dagen de tijd nemen voor onderhandelingen.

Het Witte Huis lichtte desgevraagd niet expliciet toe of de invoerheffingen op producten uit de Europese Unie nu ook worden verlaagd. Wel sprak woordvoerster Karoline Leavitt van een „universele invoerheffing van 10 procent” voor alle landen behalve China.

Donald Trump kondigde vorige week op „Bevrijdingsdag” extra invoerheffingen aan voor een lange lijst landen. Hij vindt het niet eerlijk dat die landen meer geld verdienen in de VS dan andersom. De invoerheffingen leidden tot grote economische onrust en enorme verliezen op beurzen wereldwijd.

Het Witte Huis en de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent stelden dat Trump simpelweg onderhandelingen met partnerlanden op gang wilde brengen met de heffingen. „Dit was altijd al zijn strategie”, aldus Bessent. Volgens Leavitt heeft Trump ervoor gezorgd dat 75 landen nu met hem in gesprek gaan „omdat Amerika het beste land ter wereld is om zaken mee te doen”.