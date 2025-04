Klever: met tegenreactie laat EU zien dat het menens is

De Europese Unie laat met een tegenreactie op Amerikaanse heffingen zien dat het „menens” is, aldus minister Reinette Klever (Buitenlandse Handel, PVV). Nederland wil volgens haar het liefst helemaal geen importheffingen omdat die slecht zijn voor bedrijven en consumenten. „Maar we moeten wel opkomen voor onze economische belangen als die in het geding zijn”.