Trump verhoogt importheffingen voor China tot 125 procent

Donald Trump heeft per direct de importheffingen voor China verhoogd naar 125 procent. Dat meldt de Amerikaanse president op zijn socialmediaplatform Truth Social. Hij schrijft in zijn bericht dat China „gebrek aan respect” heeft getoond voor de wereldmarkten. „Hopelijk zal China in de nabije toekomst inzien dat de dagen waarin ze de VS en andere landen konden uitbuiten, niet langer houdbaar of aanvaardbaar zijn”, aldus Trump.