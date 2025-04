Zelensky: zeker 155 Chinezen in Oekraïne, China wist ervan

„Er zijn 155 mensen met details over namen en paspoorten die tegen Oekraïners vechten op Oekraïense bodem”, zei Zelensky tegen journalisten. „Beijing is hiervan op de hoogte.” Dat betekent volgens de president niet dat de soldaten ook door de regering gestuurd zijn, benadrukte hij. „We zeggen niet dat iemand daarvoor een order heeft gegeven, dergelijke informatie hebben we niet.”

Dinsdag kondigde hij al aan dat twee mannen van Chinese komaf waren opgepakt in Oekraïne. De president zegt ervan uit te gaan dat er nog veel meer Chinezen in Oekraïne actief zijn dan de 155 die nu in beeld zijn.