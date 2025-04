Kabinet werkt aan leningen voor noodlijdende plasticrecyclers

Nederlandse bedrijven die plastic recyclen, hebben het moeilijk. Dat komt vooral door goedkoop nieuw plastic uit met name Azië en de VS. Het kabinet hoort ook „geluiden uit de sector” dat gerecycled plastic dat van buiten de Europese Unie op de markt komt eigenlijk nieuw plastic is.

„Het bedrijf moet in de kern wel levensvatbaar zijn”, schrijven Hermans en Jansen. Niet alle plasticrecyclers komen dus voor de leningen in aanmerking. „Het kabinet schat in dat de komende jaren hierdoor vijf tot tien bedrijven geholpen kunnen worden.”

De plasticrecyclingindustrie is wel gewend aan pieken en dalen, aldus de twee bewindspersonen. „Maar het huidige dal houdt veel langer aan en op korte termijn wordt geen verbetering verwacht.” Tegelijkertijd zijn er op de korte termijn weinig oplossingen voorhanden. Subsidie zou duur zijn en bovendien ingewikkeld vanwege regels voor staatssteun.