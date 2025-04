VK verdenkt Roemeen van werk voor inlichtingendienst na DHL-brand

In juli vloog een pakket in brand op een DHL-locatie op een industrieterrein nabij Birmingham. Niemand raakte gewond, maar toch werd een antiterreureenheid van de politie ingeschakeld.

De Duitse veiligheidsdiensten waarschuwden afgelopen zomer dat er apparaten werden verstuurd via pakketbedrijven die brand kunnen veroorzaken. Aanleiding voor die waarschuwing was een brand in een DHL-distributiecentrum in Leipzig. Bronnen brachten de incidenten in verband met Rusland.

De Roemeen werd op 19 maart al opgepakt toen hij aankwam op de luchthaven Stansted. Hij is op borgtocht vrijgelaten en moet in juli voor de rechter verschijnen. De politie zegt een eventueel verband met incidenten in andere Europese landen nog te onderzoeken.