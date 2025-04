NAVO-kopstuk VS: scheep Europa niet af met uitgekleed vliegtuig

De Verenigde Staten zouden hun bondgenoten geen afgezwakte gevechtsvliegtuigen en ander wapentuig moeten verkopen, vindt de hoogste Amerikaanse luchtmachtgeneraal in Europa. Dat is wel de bedoeling met de nieuwste F-47, zei president Donald Trump eerder. „Ik bepleit altijd dat al onze partners dezelfde capaciteiten kunnen kopen als de VS hebben”, zei generaal James Hecker woensdag bij een grote NAVO-oefening in Leeuwarden.