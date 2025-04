Coalitie verwacht pas volgende week akkoord over voorjaarsnota

De vier partijen moeten het eerst eens zien te worden over de financiële ruimte, zo valt te horen. Financiënminister Eelco Heinen (VVD) wil vasthouden aan de ramingen en begrotingsregels, zoals afgesproken in het hoofdlijnenakkoord. De afgelopen jaren bleef er meer geld op de plank liggen dan vooraf was geraamd. Verschillende partijen willen die ruimte nu gebruiken. NSC berichtte woensdag al op X dat Heinen vóór donderdagmiddag alle actuele informatie over de financiële ramingen moet delen. Pas daarna worden inhoudelijke plannen besproken, zeggen meerdere bronnen.

De coalitie beschouwt nu volgende week donderdag als deadline. Dan vergadert de ministerraad, een dag eerder vanwege Goede Vrijdag. Naar verwachting willen de partijen uiterlijk woensdag eruit zijn, zodat de plannen nog besproken kunnen worden in de Kamerfracties.

De voorjaarsnota is een tussentijdse bijstelling van de lopende begroting, maar partijen hebben ook zo hun politieke wensen op tafel gelegd. Met name de PVV en BBB hameren erop dat er geld moet komen om de koopkracht van burgers te stutten, nu de inflatie nog steeds hoog blijft. Tegelijk zijn er tegenvallers rond de spaartaks (box 3) en is extra geld aan defensie en Oekraïne toegezegd.

Dan is er ook nog 1,3 miljard euro nodig om de btw-verhoging op boeken en cultuur terug te draaien. Die oplossing moet bij de voorjaarsnota gevonden worden, zodat het verwerkt kan worden in de belastingen van 2026.