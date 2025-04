VS bevestigen Chinese gevangenen in Oekraïne

Dinsdag stelde de Oekraïense president Volodymyr Zelensky dat twee Chinezen gevangengenomen waren die met Rusland mee vochten, maar dat er nog „veel meer” voor Rusland actief waren. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken noemde die uitspraak „absoluut ongegrond”. China zegt zich neutraal op te stellen in het conflict.

Admiraal Paparo kreeg de vraag of China inderdaad betrokken is bij de strijd in Oekraïne en twee mannen van Chinese komaf gevangen zijn genomen. „Dat is het geval en ieder offensief succes in Europa zal de Volksrepubliek China en hun eigen offensieve ambities bemoedigen”, antwoordde hij daarop.