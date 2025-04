Zuid-Holland schiet zwarte kraai af om weidevogels te beschermen

Een meerderheid van de Provinciale Staten drong er vorige maand op aan om haast te maken met een afschotvergunning. Anders kon dit weidevogelseizoen al als verloren worden beschouwd, aldus de BBB-fractie die een motie indiende.

De omgevingsdienst heeft een maand later een besluit genomen en namens de provincie een vergunning gegeven voor twee jaar. In die periode mag in specifieke gebieden op de zwarte kraai worden gejaagd. Het gaat dan om open grasland, met name in het Groene Hart.

Zuid-Holland heeft de laatste jaren ongeveer 6 miljoen euro geïnvesteerd om de populatie weidevogels te vergroten, onder meer door het boerenland zo optimaal mogelijk in te richten. Toch heeft dit nog niet het gewenste effect. Zuid-Holland telde vorig jaar 3500 broedparen grutto’s, terwijl het doel zo’n 5000 is. Natuurlijke vijanden als de vos en zwarte kraai staan volgens de provincie „het herstel van de populatie nog steeds in de weg”. Vorig jaar werd al een vergunning verleend om vossen af te schieten.

Voorheen gold een landelijke vrijstelling voor het doden van zwarte kraaien die schade aanrichten. De Raad van State oordeelde in 2023 echter dat die vrijstelling onvoldoende was onderbouwd, waardoor provincies sindsdien aparte vergunningen moeten geven om beheer mogelijk te maken.