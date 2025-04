Hoofdeconoom ABN AMRO: heffingen EU mild, China doet vuile werk

„Ik denk dat het meer is dat we nu het signaal afgeven dat we iets doen. En dat we ondertussen heel hard nadenken over wat onze grote reactie is. Want onze grote reactie zit natuurlijk sowieso in de diensten, want daar kunnen we Amerika pijn doen.”

In de ogen van Phlippen is China „nu eigenlijk het vuile werk voor ons aan het doen” in de handelsstrijd met de Amerikaanse president Donald Trump. „China reageert keihard en krijgt ook direct weer de deksel op de neus. Maar daardoor ontstaat er enorm veel economische schade in Amerika. Dat is op zich heel vervelend natuurlijk, maar in deze oorlog is dat goed nieuws. Want alleen van binnenuit kan de druk nu heel hoog worden opgevoerd om echt definitief een eind te maken aan deze onzin.”

Het gaat nu om de Europese reactie op de 25 procent importtarieven op staal en aluminium die de Verenigde Staten vorige maand invoerden. Brussel heeft nog geen tegenmaatregelen genomen in reactie op de Amerikaanse importtarieven op auto’s en de algehele importtarieven van 20 procent.

Wanneer een land invoerheffingen instelt, is er altijd een risico dat inwoners van dat land - in dit geval van de Europese Unie - te maken krijgen met een hogere inflatie. Phlippen verwacht dat door deze eerste set heffingen nog niet. „Het gaat nog niet zoveel doen”, schat ze in.