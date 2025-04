Noodverordening: vier Haagse gebieden afgesloten tijdens NAVO-top

Het World Forum en de omgeving zijn van donderdag 19 tot en met woensdag 25 juni afgesloten. Alleen mensen die aan de top meedoen, mogen naar binnen. Zij worden bij de ingang gecontroleerd. Ondernemingen en instellingen die daar gevestigd zijn, zijn niet toegankelijk. Mensen die in het gebied wonen, mogen van en naar hun huis lopen. Fietsen en auto’s zijn niet toegestaan. Trams rijden niet door het gebied.

Op de avond voor de top ontvangt koning Willem-Alexander de deelnemers in het paleis in het Haagse Bos. Dat gebied gaat op dinsdag 24 juni om 17.00 uur dicht en wordt op woensdag 25 juni om 11.00 uur weer vrijgegeven.

De maatregelen gelden ook voor het gebied rond het Carlton Ambassador Hotel en het Hilton-hotel aan de Zeestraat. Daar ligt ook museum Panorama Mesdag. Het gebied is van zondag 22 juni 12.00 uur tot donderdag 26 juni 11.00 uur dicht. In die periode mogen schepen niet door de gracht langs de Mauritskade varen.

In Scheveningen mogen mensen gewoon naar het strand gaan en in zee zwemmen. Het is ook toegestaan om te suppen en te surfen, maar motorboten mogen daar niet komen.