Minister VS: handelsdeals manier om druk op China te vergroten

Bessent stelde dat de partners van de VS „goede militaire bondgenoten” zijn geweest, „maar niet perfect op economisch vlak”. Hij verwacht uiteindelijk dat er handelsdeals worden gesloten met de Amerikanen. „Daarna kunnen we China als groep benaderen”, aldus Bessent, die aangaf dat China het enige land is dat uit is op escalatie met de VS.

China maakte woensdag bekend dat het land de importheffingen op Amerikaanse producten verhoogt van 34 naar 84 procent. Die stap volgde op een verhoging van de Amerikaanse importheffingen voor Chinese goederen. Het Witte Huis had dinsdag bekendgemaakt dat die voortaan met 104 procent worden belast.

Veel landen rond China zouden volgens hem juist toenadering zoeken om te onderhandelen, nadat deze landen zijn geconfronteerd met hogere importheffingen. „Het is jammer dat de Chinezen eigenlijk niet willen onderhandelen”, zei Bessent eerder in een interview met televisiezender Fox Business. „Zij zijn de ergste overtreders in het internationale handelssysteem.”