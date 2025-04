Consumentenbond en energiebedrijven willen belasting omlaag

Energieleveranciers Essent en Vattenfall willen de energiebelasting helemaal afschaffen omdat er al btw wordt geheven. Essent-CEO Resi Becker stelt dat de energierekening vooral is gestegen door overheidsbeleid. Deze uitspraken leiden tot frustratie bij de aanwezige Kamerleden.

NSC’er Wytske Postma stelt dat alle energiebelasting afschaffen de staat 8 miljard euro zou kosten. „Daarvoor kunnen we alles isoleren.” Ze vraagt de energiebedrijven om zelf ook bij te dragen, bijvoorbeeld via het energienoodfonds.

Een andere optie om de energierekening te verlagen, is variëren in de kosten om het stroomnet te gebruiken. Dit is momenteel een vast bedrag per stroomaansluiting. Het zou eerlijker zijn om grote stroomverbruikers ook meer te laten betalen, vindt onder andere de Autoriteit Consument en Markt. Volgens koepelorganisatie Netbeheer Nederland kan hiermee de rekening voor een huishouden met 300 euro omlaag. Dat zou voor ongeveer twee derde van de huishoudens zo zijn. De overige huishoudens zouden dan dus meer gaan betalen.

Coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB willen de energierekening verlagen. Daarover wordt in de lopende onderhandelingen over de voorjaarsnota gesproken. Het ministerie van Financiën zegt vanwege die gesprekken geen inzicht te kunnen geven in de kosten van de voorgestelde belastingverlaging.