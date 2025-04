China waarschuwt toeristen die naar VS gaan: reis voorzichtig

Chinese toeristen krijgen het advies voorzichtig te zijn en een goede inschatting te maken van de risico’s waarmee ze onderweg te maken kunnen krijgen. Ook het ministerie van Onderwijs komt met een waarschuwing. Chinese studenten die willen studeren in de VS krijgen het advies om de „veiligheidsrisico’s goed in kaart te brengen” en hun „preventie en bewustwording te versterken”.

De relatie tussen de landen staat onder druk nu de Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog is begonnen. Hij kondigde vorige week aan dat hij de import uit andere landen hoger zou belasten. Voor producten uit China zijn importheffingen van 104 procent afgekondigd.

Het economische conflict ligt in China gevoelig. Een correspondent van de krant The New York Times schreef dat het gebruik van het getal 104 met woorden als ‘importheffingen’ op berichtenplatform Weibo schijnbaar wordt tegengewerkt. Hashtags over de kracht van China of met spottende boodschappen over de VS konden wel veelvuldig worden gedeeld op sociale media. Dat gebeurde soms ook op initiatief van staatsmedia.