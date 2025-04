Moskou wil met VS over vluchten en diplomatieke posten praten

Rusland wil graag een aantal maatregelen terugdraaien die door vorige regeringen zijn getroffen. De directe vluchten tussen de VS en Rusland werden in februari 2022 stilgelegd omdat Rusland met tienduizenden militairen Oekraïne binnenviel. De diplomatieke complexen in Maryland en op Long Island werden in 2016 al in beslag genomen omdat Rusland zich volgens de regering van Barack Obama had gemengd in de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Ambassadeur Aleksandr Dartsjiëv zei tegen TASS dat Rusland de vluchten graag zou hervatten om „het zakendoen te bevorderen en het leven van gewone mensen aan beide kanten van de oceaan makkelijker te maken”. De diplomatieke complexen eist Rusland al langer terug.