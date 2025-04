Hoge Veluwe krijgt geen toestemming om wolven te verjagen

Het park wil de wolf strenger kunnen aanpakken om onder meer moeflons te beschermen. Volgens De Hoge Veluwe zijn de grazers van groot belang voor het heidebeheer en zijn de vrijlopende moeflons in het park sinds de komst van de wolf zo goed als verdwenen. Zo’n 30 à 40 dieren staan daarom achter een raster.

„De wolf is bij wet een ernstig beschermd dier”, licht de provincie het besluit toe om geen ontheffing te verlenen. „Verstoring, waaronder vangen, verjaging of doden is niet toegestaan. Dat geldt niet voor de moeflon, die wordt gezien als een exoot.”