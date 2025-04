Amsterdam opent meldpunt voor problemen door importheffingen

Het meldpunt moet ook duidelijk maken welke stappen de gemeente kan zetten om de economische schade te beperken in de Metropoolregio Amsterdam. De gemeente opent het meldpunt in samenwerking met bedrijvennetwerk ORAM en belangenorganisatie MKB-Metropool Amsterdam.

„De handelsoorlog die nu wordt gestart door president Trump gaat grote gevolgen hebben en wij moeten er alles aan doen om ervoor te zorgen dat ondernemers zo min mogelijk geraakt worden”, aldus wethouder Sofyan Mbarki (Economische Zaken). De gemeente gaat contact opnemen met de bedrijven die zich melden. Voor de zomer organiseert ze een bijeenkomst om de situatie te bespreken.

In Rotterdam wordt nog gekeken of een meldpunt nuttig kan zijn voor ondernemers, zegt een woordvoerder van wethouder Robert Simons (Haven, Economie). „We zijn in contact met de gemeente Amsterdam over dit initiatief en onderzoeken momenteel of het opzetten van een vergelijkbaar meldpunt in Rotterdam ook waardevol kan zijn.” „Ondernemers kunnen bij vragen altijd terecht bij onze Ondernemersbalie en onze bedrijfscontactmedewerkers en Rotterdam Partners die in nauw contact staan met bedrijven om hen te ondersteunen.”

De Amerikaanse president kondigde vorige week een importheffing van 20 procent aan voor goederen uit de EU. Op de financiële markten zorgen die heffingen voor zorgen over een wereldwijde recessie, waardoor de aandelenmarkten dagenlang fors zijn gedaald.