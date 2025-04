Bewoner (18) zorginstelling Wognum overleden, onderzoeken lopen

Die bewuste dag kreeg de politie rond 18.00 uur een melding om medewerkers van de zorginstelling te helpen bij een incident. Uiteindelijk is hierbij de bewoner overleden. Naast het onderzoek naar de toedracht van het overlijden, wordt door de Rijksrecherche onderzoek gedaan naar het optreden van de politie. Als dit laatstgenoemde onderzoek klaar is, zal het OM kijken of er door de politie goed is gehandeld.

In de zorginstelling wonen mensen met een verstandelijke beperking. Het OM doet verder geen uitspraken over het slachtoffer, ook niet of het een man of een vrouw is.