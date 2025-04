Man (57) veroordeeld die op racefiets 30 vrouwen aanrandde

De man koos de slachtoffers, onder wie één minderjarige, willekeurig uit en betastte in het voorbijgaan op klaarlichte dag hun borst, billen of vagina. De vrouwen waren op dat moment in afgelegen recreatiegebieden aan het wandelen, skaten of fietsen. De rechtbank concludeert dat zij slachtoffer werden omdat er geen getuigen zouden zijn, de verdachte ging „doelbewust en berekenend te werk”, aldus de uitspraak.

Uiteindelijk kwam de man toch als verdachte in beeld nadat hij was gefilmd. Na een televisie-uitzending werden de beelden in een appgroep gedeeld waarin de man zelf ook zat. Daarop gaf hij zichzelf aan bij de politie.