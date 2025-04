Aantal gevallen van mazelen iets toegenomen, nog geen afvlakking

Het aantal gevallen van mazelen blijft stijgen, maar de toename gaat iets langzamer. In de afgelopen week zijn 42 nieuwe gevallen geregistreerd, tegen 51 in de week ervoor en 50 nog een week eerder. Het is echter nog te vroeg om van een afvlakking te spreken, aldus het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).