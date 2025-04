XR sceptisch of reorganisatie Tata duurzaamheid ten goede komt

„Het is een mooi streven dat Tata geld wil stoppen in verduurzaming, dat juichen we toe. Maar wat ons betreft is het ‘too little, too late’. We horen al heel lang dat er innovatieve technologie aankomt, maar dat duurt allemaal erg lang”, zegt een woordvoerder van XR. „We moeten zien wat deze reorganisatie uiteindelijk echt gaat betekenen.”

Tata moet voor 2030 fors minder CO2 uitstoten. Daarom moet er veel geld naar een overstap naar schonere productieprocessen, waarbij kolen worden vervangen door aardgas en later door waterstof. De staalfabrikant is in gesprek met de overheid over mogelijke financiële steun voor de verduurzamingsplannen.

XR had graag gezien dat het staalbedrijf eerder had bijgestuurd, ook om te voorkomen dat zoveel mensen hun baan verliezen. „Tegelijkertijd blijft de vraag of de staalindustrie toekomst heeft in Nederland als we kijken naar de uitstoot en het klimaat”, zegt de woordvoerder.