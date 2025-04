Dodental loopt op na instorten dak van Dominicaanse nachtclub

Het dak van een populaire club in de hoofdstad Santo Domingo begaf het in de nacht van maandag op dinsdag. Op dat moment gaf de bekende merenguezanger Rubby Pérez een concert voor honderden mensen. Ook hij is om het leven gekomen. Onder de doden zijn ook een regionale gouverneur, Nelsy Cruz, en voormalig honkbalspeler Tony Blanco.

Na de ramp werden honderden reddingswerkers naar de nachtclub gestuurd om de slachtoffers te helpen en onder het puin vandaan te halen. Het is niet duidelijk hoeveel mensen precies in het pand waren. Volgens lokale media waren er tussen de vijfhonderd en duizend mensen binnen. De oorzaak van het instorten van het dak is nog niet bekend.