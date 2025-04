Blokkade goederenspoor Rotterdam moet stoppen, beveelt Schouten

„Hoewel ik het belangrijk vind dat iedereen mag protesteren, moet de openbare orde en veiligheid geborgd zijn”, zegt Schouten in een toelichting. „Een groep demonstranten heeft een treinspoor bezet nabij de Butaanweg in de Rotterdamse haven waar treinen met gevaarlijke stoffen rijden.”

De veiligheid en gezondheid van alle betrokkenen zijn volgens Schouten in het geding. „Ik heb een aanwijzing gegeven aan de demonstranten om de demonstratie op een veilige locatie buiten het spoor voort te zetten. Indien de aanwijzing niet wordt opgevolgd, zal de politie de demonstranten van het spoor verwijderen. Ik faciliteer de demonstratie op een andere plek.”

Enkele tientallen mensen liepen woensdagochtend op het spoor, hadden spandoeken bij zich en staken fakkels af. De demonstranten vinden „de manier waarop we veel te veel spullen en materialen heel de wereld over vervoeren onverantwoord en onhoudbaar”. Ze stellen dat de logistieke sector, met het Havenbedrijf van Rotterdam voorop, „medeplichtig is aan de klimaatcrisis, moderne slavernij, kinderarbeid, verwoesting van de natuur, oorlogsmisdaden en genocide”.

ProRail heeft geen begrip voor de actie. „Dit is een drukke goederenspoorlijn waar elk uur vele tientallen wagons over vervoerd worden. Op dit moment kunnen onze klanten niet bediend worden”, aldus de woordvoerder.